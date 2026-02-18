Epstein in Costa Smeralda quei contatti con Briatore

Jeffrey Epstein si trovava in Costa Smeralda, e questa presenza ha portato alla luce alcuni contatti con Flavio Briatore. Secondo i documenti del Dipartimento di Giustizia americano, ci sarebbero state comunicazioni tra il finanziere e l’imprenditore italiano, riguardanti un possibile incontro nella nota località sarda. In alcuni messaggi, si fa menzione del locale Billionaire di Porto Cervo, di proprietà di Briatore.

Epstein e Briatore: Nuovi Riscontri su una Frequentazione Sarda. Documenti del Dipartimento di Giustizia americano rivelano possibili contatti tra il finanziere statunitense Jeffrey Epstein e l’imprenditore italiano Flavio Briatore, con riferimenti a una sua possibile presenza in Costa Smeralda e a un presunto scambio di messaggi che menziona il Billionaire, il celebre locale di Porto Cervo di proprietà di Briatore. L’indagine riapre un capitolo sulle frequentazioni di Epstein e sul possibile utilizzo di località esclusive come la Sardegna per attività illecite. Una Foto e un Messaggio: I Nuovi Elementi.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Nei file desecretati di Epstein c'è anche la Romagna: il volo a Rimini e quei contatti con un dirigente romagnolo Come scoprire se i tuoi contatti LinkedIn compaiono negli Epstein file: la piattaforma EpsteINLa piattaforma EpsteIN permette agli utenti di verificare se i loro contatti LinkedIn compaiono nei file Epstein. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Epstein in Costa Smeralda, quei contatti con Briatore: Festeggiamo al Billionaire; Epstein files, Sardegna citata quasi 200 volte: ecco i riferimenti; Cantieri ferroviari terzo valico, un mese e mezzo di modifiche sulle linee nel nodo di Genova; Preparazioni live, sale blu come sul fondo del mare e privè: Scicchitano sul lungomare di Napoli. Epstein files, Sardegna citata quasi 200 volte: ecco i riferimentiViaggi, yacht e la mail Sardinia trip: anche l'Isola nei documenti sul milionario pedofilo. Ecco i collegamenti ... cagliaripad.it Ponte del 2 Giugno in Crociera Da Palermo a Costa Smeralda, il 28 Maggio! Voglia di vivere un'esperienza diversa • Lascia alle spalle la routine e scopri: Italia, Francia, Spagna e Isole Baleari in 7 giorni di mare, cultura e relax. A bordo della Costa Smeralda facebook