Serena Brancale in concerto | soul jazz e funk allo Sferisterio

Il prossimo 4 settembre, lo Sferisterio di Macerata ospiterà il concerto di Serena Brancale, artista nota per la sua fusione di soul, jazz e funk. La cantante, considerata una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano, si esibirà in un evento che promette di coinvolgere il pubblico con le sue interpretazioni. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo il suo stile unico e riconoscibile.

Serena Brancale, la voce emergente del pop-soul italiano, porterà il suo talento allo Sferisterio di Macerata il prossimo 4 settembre. Dopo il successo al Festival di Sanremo con il brano Qui con me, l’artista pugliese si esibirà in arena in quella che sarà la sua prima performance dal vivo dopo la partecipazione come ospite a Musicultura nel 2024. L’evento fa parte del cartellone estivo Sferisterio Live+, che ha già la conferma di nomi come Coez, Luca Carboni, Il Volo, Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni. L’assessore agli eventi e al turismo Riccardo Sacchi ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo di Serena Brancale, definendola un’eccellenza del pop-soul capace di parlare a generazioni diverse grazie a un linguaggio musicale freschissimo e di altissima qualità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Kolosso e Pinakotek: una serata tra jazz, trap, soul e funkVenerdì 19 dicembre, al Bronson Club di Madonna dell'Albero, il progetto musicale Kolosso si esibirà con un ensemble di 8 musicisti bolognesi, uniti...

Torna "Artusi Jazz", la rassegna itinerante che porta soul e funk in tutto il ForliveseLa rassegna di musica Artusi Jazz Inverno apre al 2026 con un ricco calendario di appuntamenti per gli amanti del jazz e della musica dal vivo.

Serena Brancale: Dal Jazz al Successo di 'Baccalate' #shorts

Temi più discussi: Serena Brancale in concerto a Macerata, il 4 settembre per Sferisterio Live+; Serena Brancale, il videoclip di Qui con me girato tra i vicoli a Bari Vecchia. E annuncia il tour; Serena Brancale scoppia in lacrime a Sanremo dopo il brano dedicato alla madre; Sanremo 2026, Serena Brancale chi è: dagli esordi alla morte della mamma. Testo e significato del brano 'Qui con me'.

Serena Brancale in concerto all'Arena Sferisterio di MacerataMacerata si prepara ad accogliere una delle voci più talentuose e versatili del panorama musicale italiano contemporaneo. Il prossimo 4 settembre, l’Arena Sferisterio ... corriereadriatico.it

SANREMO 2026 – SERENA BRANCALE: in concerto con il suo Sacro Tour [Info e Biglietti]Serena Brancale torna sul palco del Festival di Sanremo con Qui con me, un brano intimo e potente che racconta il rapporto con sua madre e celebra la sua vocalità unica ... newsic.it

Serena Brancale annuncia due nuove date del «Sacro Tour»: dopo Ostuni, torna nella sua Bari al Palaflorio - News x.com