Comune di Napoli | in Giunta entrano Carlo Puca e Valerio Di Pietro Cultura e Pnrr restano a Manfredi

Il sindaco di Napoli ha firmato un decreto per integrare la giunta comunale, portandola a dieci assessori, numero massimo consentito dalla legge. Sono entrati in Giunta due nuovi membri, uno con delega alla cultura e l’altro sul Pnrr. Le deleghe principali restano affidate al sindaco, che mantiene anche le competenze su cultura e fondi europei. La composizione della giunta si è così aggiornata con questa novità.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato il decreto sindacale per l’integrazione della squadra di governo cittadino, portando la composizione della giunta comunale al numero massimo di dieci assessori previsto dalla normativa vigente. Oltre alla conferma dei componenti già in carica, con le attuali rispettive deleghe, il sindaco ha nominato due nuovi assessori. Carlo Puca sarà assessore alla partecipazione attiva e all’immagine della città con delega a: gestione immagine pubblica del Comune, democrazia partecipata, consulte, processi di co-progettazione e ascolto della cittadinanza. Valerio Di Pietro è invece assessore alla Transizione digitale e smart city con delega a: sicurezza informatica, connettività, protocollo informatico, promozione dell’accessibilità informatica, attuazione dell’Agenda digitale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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