la guerra mobilita coldiretti esposti in procura contro gli speculatori

Coldiretti ha deciso di presentare esposi in tutte le Procure italiane contro le speculazioni sul gasolio agricolo. La mobilitazione è legata ai danni causati dalla guerra in Medio Oriente, che ha influenzato le imprese agricole italiane. La confederazione ha comunicato l’intenzione di denunciare formalmente le pratiche ritenute scorrette, senza entrare nel dettaglio di eventuali responsabilità o motivazioni.

AGI - Coldiretti si mobilita per denunciare l'impatto sulle imprese della guerra in Medio Oriente e annuncia una raffica di esposti in tutte le Procure italiane contro "le speculazioni sul gasolio agricolo ". Intanto il governo con il ministro Francesco Lollobrigida, presente alla manifestazione nazionale di Palermo, si impegna a mettere in campo " ogni risposta " a tutela del settore. Coldiretti si mobilita a Palermo, "fiori nei cannoni" . " Mettete dei fiori nei vostri cannoni." era la "Proposta" sanremese dei Giganti, nel 1967, alla vigilia dell'irrequieto '68. Ma è proprio il settore del florovivaismo, quello siciliano in particolare, a essere tra i più colpiti dalla guerra nel Golfo. 🔗 Leggi su Agi.it

