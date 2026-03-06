Triplo fronte per la sindaca Salis | esposti sulla tassa sugli imbarchi querela contro gli haters e incontro in procura

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha presentato un esposto alla Corte dei Conti e uno alla Procura della Repubblica riguardo a possibili irregolarità della giunta precedente sulla tassa sugli imbarchi per i crocieristi. Contestualmente, ha sporto querela contro alcuni utenti che avevano pubblicato commenti negativi sui social. Nei giorni scorsi, ha anche avuto un incontro in procura per discutere di alcuni aspetti legali collegati alla vicenda.

Segnalazioni alla corte dei conti e alla procura sulla mancata riscossione dell’imposta per i crocieristi durante la precedente amministrazione. La Lega attacca: "Si governa con le scelte politiche, non con gli esposti" La sindaca di Genova Silvia Salis ha presentato un esposto alla corte dei conti e uno alla procura della Repubblica per denunciare eventuali mancanze della giunta precedente sulla tassa sugli imbarchi per i crocieristi. Sempre la prima cittadina ha denunciato gli haters per i commenti sessisti ricevuti sui social, e ha incontrato il procuratore capo Nicola Piacente, a distanza di due settimane da un altro precedente incontro, per discutere di Carlo Felice e Amt. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Nel 2026 arriva la tassa sugli imbarchi nel porto di Genova, Salis: “Bilancio di ripartenza per l'emergenza Amt” Leggi anche: Nel 2026 arriva la tassa sugli imbarchi nel porto di Genova. Salis: “Bilancio di ripartenza condizionato dall'emergenza Amt” Altri aggiornamenti su Triplo fronte. Discussioni sull' argomento Crosetto rientra da Dubai: Torno da solo su un volo di Stato e pago il triplo. Polemiche vergognose, mia presenza lì è stata utile. Bloccato anche il questore di Roma Massucci; Macron: la guerra in Ucraina è un triplo fallimento russo; Pattinaggio artistico: Rio Nakata si impone nello short ai Mondiali Junior con il nuovo record nel segmento; Crosetto rientra da Dubai su un volo militare. La sua difesa: Ho pagato il triplo. Triplo fronte per la sindaca Salis: esposti sulla tassa sugli imbarchi, querela contro gli haters e incontro in procuraSegnalazioni alla corte dei conti e alla procura sulla mancata riscossione dell’imposta per i crocieristi durante la precedente amministrazione. La Lega attacca: Si governa con le scelte politiche, n ... genovatoday.it Certificazioni FIMI settimana 8: Bad Bunny conquista il triplo platino con "DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS", confermando la sua presa sul mercato italiano. Sul fronte italiano, triplo platino per Olly, Angelina Mango e JULI con "Per due come noi". Tra gli album, platino - facebook.com facebook Dopo l’Istat, anche l’Eurostat certifica una serie di dati positivi sul potere d’acquisto degli italiani. Nel terzo trimestre del 2025, il potere d’acquisto pro capite è cresciuto dell’1,7%, circa il triplo del risultato di Spagna e Germania, mentre in Francia è addirittura di x.com