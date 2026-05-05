Nel 1966, il giornalista Gianni Brera si rivolse ai tifosi nerazzurri con parole di ammirazione, celebrando la conquista della prima stella del club. Recentemente, l’Inter ha affrontato e battuto la Lazio, portando il suo vantaggio in classifica a quattro punti sul Bologna. La vittoria di questa partita ha ufficializzato il titolo di campione d’Italia per la decima volta nella storia della squadra.

"È fatta! L’Inter ha battuto la Lazio e ha portato a 4 punti il suo vantaggio sul Bologna: il titolo di campione d’Italia è suo per la decima volta. Dall’anno prossimo porterà una stella d’oro sulla maglia: il privilegio l’accomuna alla Juventus, la sua grande rivale di sempre, che ieri ha fermato il Bologna con lealtà in tutto degna della sua fama. È questa la seconda volta che l’Inter riesce a bissare lo scudetto, dopo la memorabile doppietta del ‘53 e del ‘54, ma è anche la quarta volta consecutiva che finisce il campionato al primissimo posto della classifica, Nel 1964 ha condiviso il primato con il Bologna, che poi l’ha superata nello spareggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Cari e valorosi guaglioni dell’Inter!”: così Gianni Brera celebrò la prima stella nerazzurra conquistata nel 1966

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