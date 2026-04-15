Gianni Brera, noto giornalista e scrittore italiano, trascorse un periodo negli Stati Uniti, specificamente nel Maryland. La distanza tra la sua regione di origine, la Padania, e questa parte degli Stati Uniti è di circa 6.800-6.900 chilometri. Il viaggio in aereo durava circa dieci ore, con sei ore di differenza di fuso orario e l’Oceano Atlantico a separare i due luoghi.

La distanza tra la Padania e il Maryland - iuessei, America - è di 6.800, 6.900 chilometri, l'è istess, dieci ore di volo, sei di fuso orario, e un Mare Oceano in mezzo. In linea d'aria. La distanza culturale fra il balòn e il football americano, invece, è incolmabile. Gianni Brera lo capì appena atterrato a New York, e provò a spiegarlo, a modo suo: firmando una serie di corrispondenze in punta di macchina per scrivere, in bilico - come lo fu tutta la sua vita - fra il giornalismo e la letteratura. Era la primavera del 1955. Cosa ci facesse Giovanni Luigi Brera detto Gianni (1919-92) in America è presto detto. In quel momento aveva 35 anni e pur essendo già «il» Gianni Brera, era senza lavoro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalla Padania agli Usa. Quando Gianni Brera se ne andò in America, così per sport

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