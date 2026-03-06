Inter U23 altra stella nerazzurra con Beppe Riso | firma anche Simone Cinquegrano

Simone Cinquegrano, giovane difensore dell’Inter U23, ha firmato con l’agenzia GR Sports, guidata dall’agente Beppe Riso. La decisione riguarda l’aspetto della procura e rappresentanza del calciatore, che ora sarà gestita dall’agenzia. La firma segna un nuovo passaggio nella carriera del giocatore, mentre Beppe Riso continua a consolidare il suo ruolo nel calcio italiano.

Il giovane difensore dell' Inter U23 Simone Cinquegrano compie un passo importante fuori dal campo: il nerazzurro ha infatti deciso di affidarsi alla GR Sports, l'agenzia di procura guidata dall'agente Beppe Riso, uno dei procuratori più influenti del panorama calcistico italiano. Cinquegrano, che si sta mettendo in mostra con la formazione U23 dell'Inter, entra così nella scuderia di GR Sports, realtà che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nel calcio italiano assistendo numerosi calciatori di alto livello. Costruire una squadra vincente richiede talento, esperienza e una strategia ben definita. L'Inter U23 sembra aver trovato la formula magica per la Serie C anche con l'arrivo di Simone Cinquegrano, un giovane difensore che promette di portare solidità e dinamismo sulla fascia destra.

