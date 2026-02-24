Torna Signa é donna | un mese di iniziative dedicate alla donna

1 MARZO 15.00 – 18.00 Museo Civico della Paglia Apertura straordinaria del museo Laboratorio per bambini e genitori “Collage Arlecchini” 7 MARZO 9.00 Camminata Rosa A cura del Gruppo Trekking Ritrovo: Farmacia Farmapiana – Signa 16.30 SalaBlu – Biblioteca Boncompagno da Signa Spettacolo di Performance artistiche A cura di Exinea 8 MARZO 15.00 – 18.00 Museo Civico della Paglia Apertura straordinaria del museo Laboratorio e visita guidata “1896: Il grande sciopero delle Trecciaiole” (Racconti, testi e testimonianze sul primo sciopero femminile) 10.00 – 12.00 “Il Respiro Rosa dell’Anima” Meditazione e rilassamento per il benessere della donna Palestra Gimasa – Biblioteca Boncompagno da Signa Attività diretta dal M° Francesco Bedogni Su prenotazione: 338 6369162 14 MARZO 9. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Iniziative per la giornata della donna a PadovaLa giornata della donna a Padova nasce dalla volontà di coinvolgere la comunità locale in eventi dedicati alla sensibilizzazione.

Stupinigi: si cerca il cadavere di una donna vicino alla Palazzina di Caccia, forse è morta da più di un meseQuesta mattina a Nichelino, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno trovato un corpo in avanzato stato di decomposizione vicino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Argomenti correlati

Malore in chiesa a Signa durante la messa, Sandra salvata in extremis da un medico e da un poliziotto; Si accascia in chiesa durante la messa. Il poliziotto Paolo non esita: usa il defibrillatore e salva la signora Sandra; La signora Sandra accusa malore in chiesa, soccorsa da poliziotto fuori servizio; Malore durante la messa a Signa: la donna salvata da un poliziotto.

La Rondinella torna al Bozzi dopo la vittoria di Certaldo. Domenica, contro il Signa, l’obiettivo è dare continuità al momento positivo. Il sostegno del pubblico biancorosso sarà fondamentale per accompagnare la squadra di mister Tronconi in questa prima part - facebook.com facebook