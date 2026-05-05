L’Istituto Tecnico Industriale Lucarelli ha rinnovato il suo accordo con Confindustria per promuovere iniziative di orientamento professionale rivolte agli studenti. Questa collaborazione mira a creare opportunità pratiche di avvicinamento tra il mondo scolastico e quello del lavoro, attraverso eventi e incontri dedicati. Il percorso si concentra sulla fornitura di strumenti utili ai giovani per conoscere meglio le possibilità di inserimento nel mercato del lavoro.

Tempo di lettura: 2 minuti Avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro, offrendo ai giovani opportunità concrete di orientamento e crescita professionale. Si rafforza la collaborazione tra Confindustria e l’Istituto Tecnico Industriale Lucarelli. Un Career Day dedicato agli studenti, programmato per il prossimo 25 maggio in occasione della giornata dell’Arte e della creatività studentesca. Andrea Esposito presidente di Confindustria Benevento, e Giovanni Marro dirigente dell’ITI Lucarelli hanno presentato l’iniziativa questa mattina presso la sede di Confindustria. Un confronto tra imprese e giovani, durante il quale gli studenti avranno la possibilità di conoscere da vicino le realtà produttive del territorio, confrontarsi con professionisti del settore e presentare il proprio curriculum.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Career day: l’ITI Lucarelli rafforza il patto con Confindustria per creare opportunità concrete di orientamento

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