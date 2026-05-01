È stata annunciata la prima edizione estesa del Career Day, evento organizzato dall’Università di Macerata dedicato alle opportunità di incontro tra studenti e aziende locali. L’iniziativa si svolgerà con laboratori e confronti, coinvolgendo settanta aziende del territorio. La giornata rappresenta un’occasione per approfondire possibili percorsi professionali e favorire il contatto tra il mondo accademico e quello imprenditoriale.

Prende vita la prima edizione estesa del Career Day, appuntamento dell’ Università di Macerata con le aziende del territorio. Da mercoledì a venerdì la Career week animerà il polo Pantaleoni con laboratori e networking, e il Dipartimento di economia e diritto con gli stand di oltre 70 aziende pronte a incontrare studenti e studentesse. Si comincia mercoledì con la tavola rotonda "Il lavoro che cambia, i giovani che scelgono: sfide e opportunità per il territorio" e "Verso i futuri possibili: progettualità professionale e narrazione delle competenze" a cura del Centro per l’impiego di Macerata; a seguire "Carriera - Tirocini nell’UE e back to University.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Career Day si allarga. Laboratori e confronti con settanta aziende

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