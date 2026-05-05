Cardiologia italiana a Rimini 57mo congresso dell’Anmco

Giovedì a Rimini si è aperto il 57º congresso nazionale di Cardiologia organizzato dall’Anmco, l’Associazione nazionale medici cardiologi. L’evento si svolge nella città romagnola e riunisce professionisti del settore provenienti da tutta Italia. Durante le sessioni si discutono le ultime novità in campo cardiologico, con incontri e presentazioni di studi e ricerche. La manifestazione proseguirà fino a fine settimana, coinvolgendo numerosi specialisti.