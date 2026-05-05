Cardiologia italiana a Rimini 57mo congresso dell’Anmco
Giovedì a Rimini si è aperto il 57º congresso nazionale di Cardiologia organizzato dall’Anmco, l’Associazione nazionale medici cardiologi. L’evento si svolge nella città romagnola e riunisce professionisti del settore provenienti da tutta Italia. Durante le sessioni si discutono le ultime novità in campo cardiologico, con incontri e presentazioni di studi e ricerche. La manifestazione proseguirà fino a fine settimana, coinvolgendo numerosi specialisti.
(Adnkronos) – Giovedì a Rimini ai apre il congresso nazionale di Cardiologia dell’Anmco, Associazione nazionale medici cardiologi. L'evento rappresenta da oltre 50 anni uno degli incontri culturali più attesi per il vasto mondo di attività clinica cardiologica, nel corso dei tre giorni verranno presentate le più recenti e significative novità cliniche, scientifiche ed organizzative, maturate. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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