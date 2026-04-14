Infarto e nuove cure quasi un milione all’Ausl Romagna | premiati gli studi della Cardiologia di Rimini

L’unità di Cardiologia dell’ospedale Infermi di Rimini ha ottenuto quasi un milione di euro in finanziamenti pubblici grazie a due progetti di ricerca sul trattamento dell’infarto e sulle nuove terapie. Questi studi, finanziati dal Ministero della Salute attraverso il bando “Ricerca Finalizzata 2024”, dimostrano l’impegno della struttura nel campo della cardiologia e il riconoscimento a livello nazionale delle sue attività di ricerca.

La ricerca sanitaria parla riminese e porta a casa quasi un milione di euro. La Cardiologia dell’ospedale Infermi si conferma protagonista a livello nazionale, guidando due progetti finanziati dal ministero della Salute nell’ambito del bando “Ricerca Finalizzata 2024”. Sono stati ufficialmente.🔗 Leggi su Riminitoday.it Quasi un milione di veneti rinuncia alle cure. Cresce il ricorso al privato e ai prestitiIn Veneto, nel 2025, la rinuncia alle cure è diventata un fenomeno di grandi dimensioni. Podismo. In luce le promesse di Romagna. Premiati gli atleti al Gran GalàCon il Galà delle Promesse di Romagna si è chiusa la 32esima edizione del campionato dedicato ai giovanissimi podisti della Romagna.