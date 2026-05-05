Card Show Roma 2026 | evento collezionismo e trading cards

Il Card Show Roma 2026 è un evento dedicato al collezionismo e allo scambio di trading cards, organizzato da Collect.it. La manifestazione si terrà il 23 maggio presso l'Hotel Mercure Roma West e si svolgerà su una superficie espositiva di oltre 2.000 metri quadrati. È uno degli appuntamenti principali nel settore, con numerosi espositori e appassionati previsti. L'evento si rivolge a collezionisti, commercianti e appassionati di carte da collezione.

(Adnkronos) – Collect.it, uno dei principali appuntamenti dedicati al mondo delle trading cards arriva il 23 maggio presso l'Hotel Mercure Roma West, su una superficie espositiva di oltre 2.000 metri quadrati, confermando la crescita di un settore che unisce intrattenimento e asset di valore. Il programma prevede la partecipazione di oltre 150 espositori provenienti da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it valenciacardshow One of Spain’s biggest card events, bringing together collectors and dealers Notizie correlate Il collezionismo di Sports Cards cresce grazie alle leggende del calcio e di altre disciplineVenerdì eBay Live ospita un evento in diretta dedicato agli appassionati di Sports Cards con Massimo Ambrosini come ospite. Il collezionismo di Sports Cards cresce in Italia, tra leggende del calcio e astri nascenti di nuovi sportDa semplice passione a opportunità di guadagno: le carte sportive in Italia sono il nuovo fronte dell’investimento. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; IBI 26, anche Berrettini in tabellone: tutti i nomi delle wild card; Internazionali d'Italia 2026, al via il torneo al Foro Italico; Calendario ATP Roma 2026: gli orari dal 1° turno alla finale. Dove vedere gli Internazionali in tv e streaming. Card Show Roma 2026: evento collezionismo e trading cardsA Roma arriva Collect It: 5.000 visitatori e 150 espositori e Aldair come ospite speciale per l'evento dedicato alle carte sportive e GCC ... adnkronos.com Collect IT porta il card show nella Capitale: Aldair ospite d'eccezione a RomaIl card show Collect IT arriva a Roma il 23 maggio all'Hotel Mercure Roma West con Aldair ospite speciale, oltre 150 espositori e artisti internazionali. megamodo.com Ginevra vince con verdetto unanime nella pre card del Fighting Spirit world series Roma - facebook.com facebook