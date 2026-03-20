il collezionismo di sports cards cresce in italia tra leggende del calcio e astri nascenti di nuovi sport

In Italia, il collezionismo di Sports Cards sta vivendo una crescita significativa, coinvolgendo sia figure leggendarie del calcio che giovani talenti di altri sport. Questa tendenza non si limita alla passione, ma si sta consolidando come un settore con potenziali ritorni economici. Le carte sportive stanno attirando sempre più appassionati e investitori, trasformandosi in un mercato che si sviluppa rapidamente nel paese.

Da semplice passione a opportunità di guadagno: le carte sportive in Italia sono il nuovo fronte dell’investimento. I report di eBay descrivono un settore maturo e in espansione, ormai perfettamente integrato nelle rotte del collezionismo internazionale. I numeri parlano chiaro: nel 2025 le vendite di Sports Cards su eBay.it hanno registrato un aumento di oltre il 7% rispetto all’anno precedente. L’interesse si riscontra anche nelle ricerche degli utenti sulla piattaforma, con la categoria “Carte Sportive singole” che genera 34 ricerche all’ora, mentre la più ampia “Carte Sportive e Figurine” tocca le 4 ricerche al minuto. Questo... 🔗 Leggi su Panorama.it

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