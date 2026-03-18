Il collezionismo di Sports Cards cresce grazie alle leggende del calcio e di altre discipline

Venerdì eBay Live organizza un evento in diretta dedicato agli appassionati di Sports Cards, con la partecipazione di Massimo Ambrosini. Il mercato del collezionismo di carte sportive sta registrando un aumento di interesse, spinto dalla passione per le leggende del calcio e di altri sport. L’evento offre l’opportunità di scoprire novità e scambiare opinioni tra gli appassionati presenti.

Venerdì eBay Live ospita un evento in diretta dedicato agli appassionati di Sports Cards con Massimo Ambrosini come ospite. Sul podio italiano degli atleti più ricercati Yamal, Maradona e Messi, seguiti al quarto posto da Michael Jordan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il collezionismo di Sports Cards cresce grazie alle leggende del calcio e di altre discipline Articoli correlati Leggi anche: Da EA SPORTS FC al campo reale: a Milano nasce il nuovo hub del calcio di base A Napoli cresce la raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici grazie alle isole ecologiche intelligentiGrazie alla collaborazione tra Asia ed Erion Weee, a Napoli sono state installate 30 isole ecologiche intelligenti dedicate alla raccolta di Raee, i... Una raccolta di contenuti su Sports Cards Discussioni sull' argomento Cultura, eBay: il collezionismo di Sports Cards cresce in Italia; Per il collezionismo (adulto) di Sports Cards è boom; Il collezionismo di Sports Cards cresce grazie alle leggende del calcio e di altre discipline. Per il collezionismo (adulto) di Sports Cards è boomIl mercato italiano del collezionismo di carte sportive è in piena effervescenza: è diventato una grande passione per un target adulto ma è anche una forma di investimento. Il mercato italiano, spinto ... ansa.it Windy City Sports Cards - facebook.com facebook