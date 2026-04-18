Un quadro può raccontare più di mille parole, rivelando dettagli sulla vita di chi lo ha creato. L’opera di un artista può riflettere momenti di gioia, sofferenza o conflitto, catturando emozioni e situazioni vissute. In alcuni casi, un solo dipinto diventa una testimonianza visiva delle esperienze personali di un autore, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esistenza attraverso i colori e le luci utilizzate.

Un dipinto può essere la chiave di lettura di una vita, addirittura la base di una biografia? Sicuramente può esserlo la vita di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio dal suo luogo di nascita, del quale conosciamo l'esistenza come una cavalcata di ripetizioni ossessive legate alla maschera del personaggio. Troppo caleidoscopico per essere rinchiuso in una sequenza di date. Troppo avanti per restare catalogato nell’ambito del suo tempo, Michelangelo Merisi sfida e provoca tutto e tutti. La sua vita è un susseguirsi di eventi tra risse e processi, tramandate sino ai nostri giorni tra vuoti e tracce che si perdono, tra mille sofferenze e provocazioni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Caravaggio dipinse la sua vita nei chiaroscuri dei quadri

Caravaggio: il pittore assassino condannato a morte

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