Caracciolo sempre più leader Il capitano verso il rinnovo

Il capitano si sta avvicinando al rinnovo del contratto, consolidando il suo ruolo di riferimento nel team. Con una lunga carriera e numerosi anni di esperienza, rappresenta una figura chiave per la squadra. La sua leadership e presenza in campo sono riconosciute come fondamentali, e le trattative per il prolungamento del rapporto sono in corso. La società e il giocatore sono al lavoro per definire i dettagli dell’accordo.

Un totem, una guida carismatica ancor prima che tecnica, che per tutto quello che ha dato alla causa nerazzurra non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Antonio Caracciolo, a 35 anni suonati e con un ginocchio interamente ricostruito dopo il terribile infortunio del maggio del 2022, si è tolto lo sfizio di disputare con la maglia da titolare 32 delle 33 presenze messe a referto. Un percorso che ha contorni ancor più eccezionali se si considera che il rendimento del capitano, per due terzi della stagione, è rimasto costantemente su livelli molto alti: il numero 4 nerazzurro ha letteralmente trascinato i compagni con l’esempio, interpretando le gare con personalità e tenacia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caracciolo sempre più leader. Il capitano verso il rinnovo Notizie correlate Leggi anche: McTominay verso il rinnovo: futuro sempre più azzurro Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030 sempre più vicino. Le cifre dell’ingaggio e tutti i dettagli sul prolungamento del capitanodi Redazione JuventusNews24Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030 sempre più vicino. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Caracciolo sempre più leader. Il capitano verso il rinnovo; L'atomica in mano a Donald Trump, il talk in studio tra Carlo Rovelli, Lucio Caracciolo e Alessandra Sardoni. Caracciolo sempre più leader. Il capitano verso il rinnovoUn totem, una guida carismatica ancor prima che tecnica, che per tutto quello che ha dato alla causa nerazzurra non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Antonio Caracciolo, a 35 anni suonati e c ... lanazione.it Lucio Caracciolo: Il sistema America non è in grado di controllare la furia suicida di TrumpLucio Caracciolo: «È la massima potenza mondiale, colpisce l’incapacità di sostituire una guida imbarazzante per gli interessi americani» ... unita.it TVi Molise. . `, : « » Nuova organizzazione degli ospedali, riconvertito il Caracciolo di Agnone - facebook.com facebook L'atomica in mano a Donald Trump, il talk in studio tra Carlo Rovelli, Lucio Caracciolo e Alessandra Sardoni x.com