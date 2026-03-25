Il centrocampista scozzese si avvicina alla firma di un nuovo contratto con il suo attuale club. La trattativa sembra in fase avanzata, con incontri recenti tra le parti coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma fonti vicine alla squadra confermano l’intenzione di prolungare l’accordo. La decisione sembra ormai vicina, puntando a consolidare la rosa per le prossime stagioni.

C’è un segnale forte che arriva dal futuro di Scott McTominay. Non riguarda solo il campo. Riguarda anche il legame con il Napoli, con la città e con il progetto costruito attorno a lui. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese sta parlando con il club per il rinnovo. Il quadro viene descritto come positivo. L’idea è andare avanti insieme. La notizia pesa perché McTominay non è un giocatore qualunque dentro questo gruppo. È uno dei riferimenti tecnici e caratteriali della squadra di Antonio Conte. I tifosi lo hanno adottato da tempo. Lo considerano un simbolo. In campo, intanto, continua a incidere con continuità, anche grazie ai gol, diventati una parte stabile del suo rendimento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay verso il rinnovo: futuro sempre più azzurro

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