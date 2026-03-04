Il centrocampista della Juventus, protagonista di recenti negoziati, sta per firmare un nuovo contratto che lo legherà alla squadra fino al 2030. La trattativa riguarda anche i dettagli economici, con lo stipendio del giocatore che verrà aggiornato. L’accordo sembra ormai definito e si attende solo la firma ufficiale per formalizzare il prolungamento.

Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030 sempre più vicino. Le cifre dello stipendio del centrocampista e tutti i dettagli sul possibile accordo. La Juve ha scelto il suo volto presente e futuro: Manuel Locatelli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero è pronto a consegnare al mediano azzurro una vera e propria nuova investitura, trasformandolo nell’elemento centrale delle prossime stagioni. Non si tratta solo di un riconoscimento tecnico, ma di un premio per chi ha saputo metterci la faccia nei momenti difficili, agendo da collante tra spogliatoio e dirigenza. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il rendimento del centrocampista classe 1998 parla chiaro: è il primo in Serie A per passaggi effettuati (1884), oltre a guidare la squadra per passaggi chiave (30) e palloni intercettati (27). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030 sempre più vicino. Le cifre dell’ingaggio e tutti i dettagli sul prolungamento del capitano

Rinnovo McKennie Juve: il texano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Futuro blindato, tutti i dettagli sul prolungamentoRinnovo McKennie Juve: il texano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Futuro blindato, tutti i dettagli sul prolungamento Calciomercato Serie...

Locatelli Juve, pronto il rinnovo ‘premio’ fino al 2030: i primi contatti e le cifreCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Locatelli Juve

Temi più discussi: Juve, il rinnovo del capitano: verso l'accordo con Locatelli fino al 2030, i dettagli; Dai fischi al volo Juve, Locatelli in stile McKennie: rinnovo fino al 2030; Locatelli si (ri)prende la Juventus, pronto il rinnovo: tutti i dettagli; Juventus, Locatelli è diventato irrinunciabile: cifre e durata del rinnovo.

Locatelli capitan futuro: Spalletti cruciale, il nuovo corso Juve e i perché di un rinnovo in arrivoManuel Locatelli sarà il perno della Juventus che sarà. Oltre a esserlo già oggi, per lui il club bianconero prevede di fare un passo oltre, di dargli una nuova investitura, un ruolo più definito, la ... tuttosport.com

Juventus, Locatelli verso il rinnovo fino al 2030Juventus e Locatelli verso il rinnovo fino al 2030: Spalletti lo ha rilanciato, ora il capitano è al centro del progetto. europacalcio.it

Rinnovo in vista anche per Manuel Locatelli Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, la Juventus si sta muovendo per blindare e consolidare il reparto veterani della Vecchia Signora, con il prolungamento del contratto anche del regista bian facebook

Juve, chi tenere e chi vendere Fiducia a Locatelli, David via. E Vlahovic... x.com