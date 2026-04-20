La pornostar Martina Smeraldi da Errico Porzio | C' è chi la riconosce e chi mente

Martina Smeraldi, nota pornostar, è stata avvistata nelle strade di Napoli. A conferma della sua visita, un post di Errico Porzio mostra di averla ospitata nella sua pizzeria, dove le ha dedicato una pizza speciale. La pornostar ha dichiarato che ci sono persone che la riconoscono e altre che negano di averla vista.