La pornostar Martina Smeraldi da Errico Porzio | C' è chi la riconosce e chi mente
Martina Smeraldi, nota pornostar, è stata avvistata nelle strade di Napoli. A conferma della sua visita, un post di Errico Porzio mostra di averla ospitata nella sua pizzeria, dove le ha dedicato una pizza speciale. La pornostar ha dichiarato che ci sono persone che la riconoscono e altre che negano di averla vista.
La nota pornostar Martina Smeraldi è stata avvistata per le strade di Napoli. A conferma della sua presenza nella città partenopea è arrivato anche un post di Errico Porzio che l'ha ospitata nella sua pizzeria, omaggiandola anche con una pizza speciale.“Esistono due tipi di uomini: quelli che la.🔗 Leggi su Napolitoday.it
MARTINA SMERALDI scioglie il FILLER alle labbra | Storie di Clinica S2 EP14
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