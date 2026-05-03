In una recente comunicazione, si evidenzia come il vero problema non sia il partigiano, ma il Vespro siciliano. L’autore sottolinea l'importanza delle parole, facendo riferimento a Nanni Moretti, esponente di rilievo nel cinema. La discussione si concentra su come certi termini possano influenzare la percezione degli eventi storici e sulle sfide legate alla loro interpretazione. Nessuna conclusione viene tracciata, lasciando spazio alle riflessioni sui significati e le sfumature del linguaggio.

Visto che le parole sono importanti, per citare Nanni Moretti, uno dei mostri sacri di quella sinistra che adesso si affretta a condannare l’infausta scelta della cantante Delia Buglisi di sostituire nella canzone Bella Ciao la parola partigiano con essere umano, ecco, visto che le parole sono importanti, vorrei spostare l’attenzione su altre parole utilizzate e scritte nero su bianco sul profilo ufficiale della cantante e sperare che a farlo non sia stata lei in persona ma un ignorante ghost writer o un distratto social media manager. Sì, perché se eliminare il termine partigiano è comprensibile che abbia urtato la sensibilità di un mondo...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cara Delia, il problema non è il partigiano ma il Vespro siciliano

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