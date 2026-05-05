Capunsei | gli gnocchi di pane che raccontano la storia dell’Alto Mantovano

I capunsei sono degli gnocchi di pane tradizionali dell’Alto Mantovano, un piatto che si è tramandato di generazione in generazione lungo le colline moreniche. Questa specialità si distingue per la sua preparazione semplice e radicata nella cucina povera della regione, dove i pochi ingredienti vengono valorizzati attraverso tecniche antiche. La loro presenza nelle tavole locali testimonia l’importanza della tradizione gastronomica di questo territorio.

Tra le dolci ondulazioni delle colline moreniche mantovane, dove i vigneti si alternano ai borghi medievali e la storia si respira in ogni angolo, vive da secoli un piatto che incarna l’essenza della cucina povera lombarda: i capunsei. Questi gnocchi di pane dalla forma cilindrica affusolata rappresentano molto più di una semplice ricetta tradizionale. Sono il simbolo di un territorio che ha saputo trasformare il pane raffermo in un capolavoro gastronomico, un ponte tra l’epoca gonzaghesca e la contemporaneità, un patrimonio culinario che ha acquisito lo stato di “De.C.O.” (Denominazione comunale d’origine) nei comuni di Solferino e Volta Mantovana.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Capunsei: gli gnocchi di pane che raccontano la storia dell’Alto Mantovano Notizie correlate Gli gnocchi di pane della Teresina valgono bisIl sentiero parte dalla via Cantoniera, nord di Castione (Bergamo), proprio dove svetta melanconico ciò che resta del Grande Albergo Franceschetti:... Festa dei Ceri, ciclo di incontri. Gli archivi raccontano la storiaGUBBIO - Un viaggio nella memoria più autentica della città, tra documenti, archivi e testimonianze che raccontano secoli di storia.