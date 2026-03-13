gli gnocchi di pane della teresina valgono bis

Gli gnocchi di pane della Teresina sono molto richiesti e spesso chiedono di più. Il percorso si snoda dalla via Cantoniera, a nord di Castione, nei pressi di quello che rimane del Grande Albergo Franceschetti, un edificio che un tempo rappresentava il lusso e il prestigio della zona. La strada attraversa un punto storico, un crocevia di figure importanti del passato.

Il sentiero parte dalla via Cantoniera, nord di Castione (Bergamo), proprio dove svetta melanconico ciò che resta del Grande Albergo Franceschetti: crocevia di senatori di un tempo che fu, emblema di un fasto antico. Chiuse nel 1966 e non riaprirà: ogni progetto è stato scartato, troppo costoso. Crollerà, perché anche demolirlo, dicono, comporta oneri eccessivi. Resta la scritta a caratteri cubitali di un ocra sempre più sbiadito, le persiane fatiscenti e penzolanti, il grigio che fu bianco delle facciate. Da lì parte un sentiero che sbuca a Vareno, pendici nord-orientali del Monte Pora, dove si nasconde un posticino che fa breccia. Ti accoglie una cagna di 15 anni dal pelo bianco e ispido, è cieca, anche se da come sguiscia sulle scale pare vederci meglio di noi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Gnocchi di pane: la ricetta di Peppe GuidaDue forchette con 85 punti per Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso, una stella Michelin da 14 anni, e tanti altri riconoscimenti: Peppe Guida, lo chef di Antica Osteria Nonna Rosa – ristorante di ... gamberorosso.it

Gli gnocchi e le variantiSi fa presto a dire gnocchi. Ma quali? Preparati a base di patate o di farina, ma anche di ricotta. Oppure quelli ripieni? Spesso si pensa che gli gnocchi siano solo quelli di patate, ma non è così. ecodibergamo.it