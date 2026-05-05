A Capoterra, le forze dell’ordine stanno conducendo ricerche riguardo a una Fiat Punto bianca. La vettura potrebbe essere stata avvistata l'ultima volta in alcune zone della città. La polizia sta esaminando le strade e le aree circostanti alla ricerca di eventuali tracce o indizi che possano aiutare a localizzarla. Attualmente, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulla dinamica o sui motivi dell'indagine.

? Cosa scoprirai Dove potrebbe essere stata vista per l'ultima volta la Fiat Punto?. Quali tracce sta cercando la polizia lungo le strade di Capoterra?. Come si sono interrotti i contatti con Nicola dopo via Satta?. Chi può fornire il dettaglio decisivo per rintracciare la targa CV463WE?.? In Breve Ultimo contatto avvenuto martedì 3 maggio ore 19 in via Satta. Ricerca Fiat Punto bianca targa CV463WE lungo assi viari Sud Sardegna. Appello dei familiari per segnalazioni al numero unico di emergenza 112. Indagini su telecamere e testimoni per ricostruire percorso post via Satta. Le ricerche per Nicola Cambarau, 39enne scomparso a Capoterra nella serata del 3 maggio, proseguono senza sosta con il supporto delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capoterra, ricerche per Nicola Cambarau: si cerca la Fiat Punto bianca

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