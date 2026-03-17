Il referendum sulla giustizia spiegato punto per punto da Antonio Di Pietro e Nicola Gratteri – I video

Il referendum sulla riforma della giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, con sostenitori del Sì e del No che si confrontano pubblicamente. Tra le voci più discusse ci sono quelle di un ex politico e di un magistrato, entrambi molto attivi nel dibattito, che hanno spiegato le proprie posizioni attraverso video pubblicati online. La discussione tra le parti ha suscitato immediatamente molte reazioni e commenti.

Nel fitto botta e risposta tra sostenitori del Sì e del No in vista del referendum sulla riforma della giustizia del prossimo 22 e 23 marzo, ci sono due voci, convinte entrambe delle proprie ragioni, che hanno fatto subito molto parlare, discutere, polemizzare. A citarle si capisce bene il perché: sono quelle del procuratore capo del Tribunale di Napoli – e magistrato di spicco nella lotta alla ‘ndrangheta – Nicola Gratteri, convintamente contrario alla riforma, e dell’ex pubblico ministero del pool di Mani Pulite, nonché due volte ministro, Antonio Di Pietro, che invece da settimane si spende nei dibattiti pubblici per spiegare le ragioni del Sì. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Presadiretta riparte dalla giustizia con Nicola Gratteri e Antonio Di PietroRiccardo Iacona riparte questa sera, domenica 15 febbraio, con un nuovo ciclo di puntate di Presadiretta, il programma di inchieste in onda dalle 20. Referendum sulla giustizia, due esperti con idee opposte ci spiegano, punto per punto, perché votare sì oppure noQuesto articolo sul referendum sulla giustizia è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026. Aggiornamenti e notizie su Il referendum sulla giustizia spiegato... Temi più discussi: La seconda giovinezza di Di Pietro, scatenato per il Sì al referendum: dal trattore in Molise alla riforma della giustizia; Di Pietro: Al referendum voto sì, l’autonomia della magistratura non è a rischio; Referendum giustizia. I comitati del Sì schierano Di Pietro; Referendum giustizia, in città l'ex pm Antonio Di Pietro a sostegno del Sì. Intravedo una dittatura: Antonio Di Pietro si sbilancia sul voto al ReferendumVerso il Referendum Giustizia: Antonio Di Pietro, storico ex magistrato, ha fatto il punto sul voto e sulla sua visione della riforma. newsmondo.it Antonio Di Pietro analizza in tv il caso del piccolo Domenico nello speciale Lo Stato delle Cose Rai 3Lo Stato delle Cose del 16 marzo: giustizia, Garlasco e sanità Chi: il programma di approfondimento Lo Stato delle Cose condotto da Massimo Giletti, c ... assodigitale.it Sul referendum il clima si infiamma. Scontro politico o resa dei conti Il Magistrato Annamaria Frustaci: «Nessuna battaglia di casta». E replica ad Antonio Di Pietro sulla sua affermazione «A fermarci furono i magistrati, non la politica»: «Avrebbe dovuto dirlo 3 - facebook.com facebook La campagna di Antonio Di Pietro per il Sì, il servizio di Giovanna Botteri x.com