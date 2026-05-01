Tennistavolo Mondiali di Londra | le azzurre chiudono il girone a punteggio pieno e volano ai sedicesimi

Alle gare di tennistavolo dei Mondiali di Londra, le giocatrici italiane hanno concluso il girone con tre vittorie e nessuna sconfitta, conquistando così l’accesso ai sedicesimi di finale. Durante l’incontro alla Copper Box Arena, le atlete hanno affrontato e battuto le avversarie argentine in tre set, perdendo complessivamente solo cinque dei nove incontri disputati. Questa prestazione permette loro di proseguire nel torneo principale.

Monfardini, Piccolin e Arlia demoliscono l’Argentina 3-0 alla Copper Box Arena: nove incontri, solo cinque set persi, un percorso netto che proietta l’Italia femminile nel tabellone principale. Missione compiuta, e con pieno merito. La nazionale femminile italiana di tennistavolo conclude il Gruppo 13 dei Mondiali di Londra senza cedere nemmeno un incontro, battendo anche l’Argentina per 3-0 alla Copper Box Arena e staccando il pass per i sedicesimi di finale. Tre partite, tre vittorie, cinque set persi in nove incontri complessivi: un biglietto da visita di tutto rispetto per la squadra guidata da Giuseppe Del Rosso. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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