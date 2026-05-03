Tennistavolo | definiti i tabelloni ad eliminazione diretta dei Mondiali a squadre 2026 Per l’Italia ci sono Svezia e Portogallo

I tabelloni ad eliminazione diretta dei Mondiali a squadre di tennistavolo 2026 sono stati definiti. La competizione si sta svolgendo a Londra, dove si sono concluse le fasi iniziali 1B e 1A. Per l’Italia, i paesi avversari indicati sono Svezia e Portogallo. La manifestazione coinvolge diverse nazionali provenienti da varie regioni del mondo.

Ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra, le fasi iniziali 1B e 1A si sono ufficialmente concluse. Da domani in terra britannica sarà la volta della fase ad eliminazione diretta, tanto al maschile quanto al femminile, che inizierà con i 116 di finale. Ecco come si sono composti i tabelloni. Mondiale a squadre maschile Svezia-Ungheria Italia -Croazia Danimarca-Canada Serbia-Cina Taipei Germania-Slovenia Hong Kong-Corea del Nord Spagna-Kazakistan Belgio-Giappone Corea del Sud-Slovacchia Austria-India Romania-Polonia Australia-Cina Inghilterra-Moldova Singapore-Brasile Portogallo-Egitto USA-Francia Mondiale a...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennistavolo: definiti i tabelloni ad eliminazione diretta dei Mondiali a squadre 2026. Per l’Italia ci sono Svezia e Portogallo Notizie correlate Tennistavolo: Svezia, Francia, Giappone, Germania e Cina fanno la voce grossa ai Mondiali a squadreDopo il termine della fase 1B, ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo – in corso di svolgimento a Londra – è arrivato il momento delle formazioni... Tennistavolo, l’Italia femminile supera la Turchia all’esordio dei Mondiali a squadreInizia del migliore dei modi, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, il cammino dell’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Tennistavolo: definiti i tabelloni ad eliminazione diretta dei Mondiali a squadre 2026. Per l’Italia ci sono Svezia e PortogalloAi Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra, le fasi iniziali 1B e 1A si sono ufficialmente concluse. Da domani in terra ... oasport.it Federazione Italiana Tennistavolo – Missione compiuta, l’Italia qualifica entrambe le squadre ai tabelloni dei Mondiali del Centenario di Londrapoliticamentecorretto.com - Federazione Italiana Tennistavolo - Missione compiuta, l’Italia qualifica entrambe le squadre ai tabelloni dei Mondiali del Centenario di Londra ... politicamentecorretto.com