Caos Hormuz colpite 6 navi iraniane Fuoco di avvertimento contro gli Usa

Nella regione dello stretto di Hormuz, sei navi iraniane sono state colpite in un episodio che ha attirato l’attenzione internazionale. Fonti ufficiali riferiscono che sono state affondate alcune imbarcazioni minori appartenenti al regime, mentre il presidente degli Stati Uniti ha minacciato di eliminare chi prende di mira le loro navi. La situazione rimane tesa, con pochi dettagli aggiuntivi disponibili al momento.

Lo scontro nello Stretto di Hormuz entra in una fase sempre più critica, tra attacchi, incidenti in mare e dichiarazioni contrapposte che rendono il quadro estremamente instabile. Nelle ultime ore, il corridoio strategico per il traffico energetico globale è tornato al centro di un’escalation che coinvolge direttamente Iran e Stati Uniti, con effetti su tutta la regione del Golfo. I primi segnali arrivano dal fronte asiatico. La Corea del Sud ha annunciato verifiche su un possibile attacco contro una nave battente bandiera sudcoreana nello stretto. Secondo l’agenzia Yonhap, non ci sarebbero vittime, ma restano da accertare danni e responsabilità.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Caos Hormuz, colpite 6 navi iraniane. Fuoco di avvertimento contro gli Usa Notizie correlate Tre navi colpite nello Stretto di Hormuz e a fuoco due petroliere nel Golfo PersicoAlmeno tre navi sono state colpite nei pressi dello Stretto di Hormuz, diventato il principale punto strategico della guerra in Medio Oriente. Hormuz, la sfida USA: navi americane sfidano le mine iranianeDiverse unità navali della Marina statunitense hanno effettuato il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz senza aver preventivamente concordato la... Una raccolta di contenuti Descalzi (ENI) con la Lega: UE riapra al gas russo | Caos con Hormuz chiuso ed Europa senza raffinerieNel pieno della crisi energetica mondiale, con il fallimento dei negoziati USA-Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, dall’Europa occorrono posizioni nette, veloci e anche sofferte: il ... ilsussidiario.net Caos Hormuz, da Russia e Cina veto alla risoluzione per riaprirloTra un missile, una bomba e una minaccia, uno degli elementi chiave del conflitto rimane lo Stretto di Hormuz, vitale per l'economia mondiale e sotto strettissima attenzione globale. Ieri all'Onu è ... ilgiornale.it