Nelle ultime ore, alcune navi della Marina statunitense hanno attraversato lo Stretto di Hormuz senza aver comunicato preventivamente con le autorità iraniane. Si tratta di un passaggio attraverso un punto strategico, che coinvolge anche il rischio di incontrare mine posizionate dalle forze locali. La manovra è stata effettuata in modo autonomo, senza accordi ufficiali con l’Iran, suscitando tensioni nella regione.

Diverse unità navali della Marina statunitense hanno effettuato il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz senza aver preventivamente concordato la manovra con l’Iran. L’operazione, che si svolge proprio mentre a Islamabad sono iniziati i colloqui per la pace, avviene in un momento di forte pressione diplomatica e militare, con Washington che dichiara di voler avviare una bonifica dell’area per garantire la sicurezza dei commerci marittimi globali. L’impatto sulla sicurezza delle rotte commerciali e la gestione delle mine. La capacità di garantire un transito fluido nello stretto è attualmente ostacolata da una problematica tecnica e militare rilevante: la presenza di ordigni subacquei posizionati in modo disordinato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hormuz, la sfida USA: navi americane sfidano le mine iraniane

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