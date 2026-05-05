Caos Biennale l’Iran si ritira

Durante la giornata di ieri, il presidente della Biennale ha dichiarato che l’arte possiede una forza superiore a qualsiasi forma di prepotenza. Nel frattempo, si è verificato un cambiamento di posizione da parte dell’Iran, che ha deciso di ritirarsi dall’evento. La situazione ha generato confusione e sconcerto tra gli organizzatori e i partecipanti, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla partecipazione internazionale alla manifestazione.

Di Clemente Ieri l’altro le parole del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco: "L’arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza. L’arte ci destina al futuro e ci dà la possibilità di cancellare le catastrofi". Ieri il forfait della Repubblica Islamica dell’Iran. Nei giorni scorsi – neanche due mesi in tutto, e attenzione: la pre-apertura della 61ª edizione dell’Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia è oggi – abbiamo assistito nell’ordine: 1) Alla lettera di censura dell’Ue sulla riapertura alla Mostra del Padiglione della Russia, con tanto di minaccia di ritiro dei finanziamenti (due milioni di euro) nel caso la Biennale non avesse fatto marcia indietro.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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