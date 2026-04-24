A Fermo, la lista elettorale di Andrea Diprè si è ritirata dalla competizione elettorale in seguito a un episodio di aggressione nei suoi confronti. La decisione è stata annunciata poco dopo l'incidente, che ha avuto ripercussioni sulla campagna elettorale. Il movimento di Dimiccoli e Marziali continuerà la corsa elettorale senza il candidato, con le elezioni previste per il mese di maggio.

? Cosa sapere La lista elettorale di Andrea Diprè si ritira dalle urne di Fermo dopo l'aggressione.. Il movimento di Dimiccoli e Marziali proseguirà senza il candidato per le elezioni maggio.. Francesco Dimiccoli ha confermato il ritiro della lista legata ad Andrea Diprè per le elezioni comunali a Fermo, dopo l’aggressione subita dal candidato in Piazza del Popolo e la successiva fuga dello stesso verso altre località. Il movimento che aveva puntato sulla figura dello youtuber trentino non sarà presente alle urne il 24 e il 25 maggio. La decisione, comunicata dal mandatario Dimiccoli, scaturisce da una serie di eventi violenti che hanno colpito il gruppo durante un incontro pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, caos dopo l’aggressione a Diprè: la lista elettorale si ritira

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