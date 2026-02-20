Cantieri sulle strade della provincia di Verona | i provvedimenti per la viabilità

Per lavori in corso, la Provincia di Verona ha deciso di mettere in atto sensi unici alternati e limiti di velocità su diverse strade. La causa sono i numerosi cantieri aperti nelle zone più trafficate, come le vie principali della città e delle frazioni. Le restrizioni riguardano tratti dove si stanno effettuando interventi di manutenzione e asfaltatura. Per i guidatori, questo significa dover pianificare percorsi alternativi e rispettare le nuove regole di circolazione. La situazione continuerà fino alla conclusione dei lavori programmati.