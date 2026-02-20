Cantieri sulle strade della provincia di Verona | i provvedimenti per la viabilità
Per lavori in corso, la Provincia di Verona ha deciso di mettere in atto sensi unici alternati e limiti di velocità su diverse strade. La causa sono i numerosi cantieri aperti nelle zone più trafficate, come le vie principali della città e delle frazioni. Le restrizioni riguardano tratti dove si stanno effettuando interventi di manutenzione e asfaltatura. Per i guidatori, questo significa dover pianificare percorsi alternativi e rispettare le nuove regole di circolazione. La situazione continuerà fino alla conclusione dei lavori programmati.
Sono numerose le strade veronesi interessate in questi giorni da cantieri stradali. Motivo per cui la Provincia ha comunicato l'istituzione del senso unico alternato di circolazione e del limite di velocità a 30 kmh, lungo alcuni tratti delle vie interessate. Queste le provinciali interessate.🔗 Leggi su Veronasera.it
