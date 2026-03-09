Autostrada A4 i cantieri della settimana | i provvedimenti viabilistici

In questi giorni sull'autostrada A4 sono previsti diversi interventi, tra cui lavori di rifacimento della pavimentazione. Questi interventi fanno parte del progetto per la costruzione della corsia di emergenza in corrispondenza del cavalcaferrovia tra Verona e Bologna, nel punto di Km 279+530 sulla carreggiata Est. I cantieri interesseranno le tratte interessate e comporteranno modifiche alla viabilità.

Nuovi lavori sono pronti a partire lungo l'arteria autostradale che porteranno ad alcune modifiche nelle fasce orarie notturne e nel fine settimana Attività propedeutiche di rifacimento della pavimentazione, avranno luogo nell'ambito del progetto "Costruzione della corsia di emergenza in A4 in corrispondenza del cavalcaferrovia Verona Bologna Km 279+530", in carreggiata Est (direzione Venezia) dal Km 278+000 al Km 280+300, tra l'Interconnessione A4-A22 ed il casello di Verona Sud. Qui i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle notti di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 marzo, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.