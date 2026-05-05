Cantieri pubblici | arrivano i 20 nuovi indici Istat per i prezzi

Il settore dei lavori pubblici si prepara a modificare i parametri di riferimento con l’introduzione di 20 nuovi indici Istat dedicati ai prezzi. Questi aggiornamenti influenzeranno i calcoli relativi ai costi di materiali ed energia, portando a variazioni nelle stime di spesa. Inoltre, le nuove soglie determineranno quando sarà possibile richiedere il rimborso per le spese sostenute, modificando così le procedure attuali.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i calcoli per i costi di materiali ed energia?. Quali nuove soglie scattano per ottenere il rimborso dei costi?. Chi deve gestire la doppia contabilità tra SAL e revisione?. Quando si attivano automaticamente gli adeguamenti per i lavori pubblici?.? In Breve Revisione automatica per lavori sopra il 3% con riconoscimento del 90% eccedenza.. Servizi e forniture prevedono soglia al 5% con rimborso dell'80% eccedenza.. Nuovi indici TOL basati sul valore 100 del 2022 pubblicati mensilmente.. Applicazione dal 27 aprile 2026 per bandi e procedure di affidamento..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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