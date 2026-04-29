Ance Brindisi | in vigore i nuovi indici Istat per la revisione dei prezzi negli appalti pubblici

Da venerdì 28 aprile sono entrati in vigore i nuovi indici Istat destinati alla revisione dei prezzi negli appalti pubblici. La modifica è stata stabilita attraverso un decreto dirigenziale, che ha aggiornato i parametri di riferimento utilizzati per adeguare i costi dei lavori pubblici. Questa misura riguarda le procedure di appalto e i contratti in corso, con l’obiettivo di riflettere le variazioni economiche più recenti.

BRINDISI - Sono entrati in vigore dal 28 aprile i nuovi indici Istat per la revisione dei prezzi negli appalti pubblici, introdotti dal decreto dirigenziale n. 7432026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Il provvedimento, pubblicato sul sito del Mit, dà attuazione a quanto.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notizie correlate

Cassazione a favore dei costruttori, Ance Brindisi: "Stop appalti a corpo, una possibile soluzione"Contessa: "Può essere la fine di un equivoco che ha penalizzato per anni i costruttori, trasformati troppo spesso nel terminale di errori altrui"...

Nuovi beni nel paniere Istat 2026: tecnologie domestiche e abbigliamento scolastico inseriti nell’indice dei prezziIl 1° gennaio 2026 entrerà in vigore un aggiornamento radicale del paniere Istat, l’archivio statistico che misura l’inflazione in Italia e che ogni...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Ance Brindisi: Piloda Shipyard, chance occupazionale per Brindisi; Caro materiali e PNRR, l’allarme di Contessa (ANCE Brindisi): Rischiamo di non finire le opere entro giugno; Networking, idee e partecipazione: Business Corner conquista Brindisi con Claudia Segre; Chimica, Contessa (Ance): La possibile cessione del cracking è un’ottima notizia per Brindisi perché si rafforza il sistema industriale e nel trae giovamento l’economia brindisina.

Caro materiali e PNRR, l’allarme di Contessa (ANCE Brindisi): Rischiamo di non finire le opere entro giugnoL’intervista di Affaritaliani al presidente di ANCE Brindisi Angelo Contessa su rincari, ritardi nelle forniture e criticità nell’ultimo miglio del PNRR ... affaritaliani.it

PNRR, ANCE Brindisi lancia l’allarme: lavori da chiudere entro il 30 giugno, rendicontazione entro il 31 agostoLa fase finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza entra nel vivo e impone una stretta decisiva su tempi e procedure. È quanto evidenzia ANCE Brindisi, che richiama imprese e stazioni appaltan ... brindisisera.it

Contessa, Ance Brindisi: "Un'assenza di risorse pubbliche desta preoccupazione" - facebook.com facebook