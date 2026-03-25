Il Comune ha approvato due nuovi interventi che coinvolgono cantieri e incarichi, segnando un' accelerazione dopo periodi di attesa. Uno riguarda il recupero di un immobile destinato alla cultura, mentre l'altro prevede lavori di riqualificazione di uno degli spazi verdi di quartiere. Questi interventi interessano aree centrali e periferiche della città, spesso trascurate negli ultimi tempi.

Due atti, due cantieri, un segnale che qualcosa si muove dopo mesi di attese. Il Comune accelera su interventi che toccano punti sensibili della città tra il recupero di un immobile destinato alla cultura e la riqualificazione di uno dei pochi spazi verdi di quartiere. Il primo provvedimento riguarda la rifunzionalizzazione di un immobile che sarà trasformato in centro polivalente culturale e ricreativo. È diventata efficace l’aggiudicazione dell’incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza all’ingegnere Fabio Mazzarella dopo le verifiche sui requisiti e sulla documentazione amministrativa. L’affidamento ha un valore complessivo di poco superiore ai 20 mila euro all’interno di un progetto più ampio sostenuto da un finanziamento pubblico di circa 195 mila euro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Centro e periferia dimenticati, sbloccati lavori e incarichi: arrivano nuovi interventi tra cantieri e riqualificazione

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