Venerdì 10 aprile alle 21, nella chiesa parrocchiale di Ferrere, si terrà un evento per ricordare il centenario dei lavori di ristrutturazione dell’edificio. L’iniziativa prevede momenti di teatro e di memoria, con l’obiettivo di celebrare il secolo passato da quei lavori. La chiesa, situata nel centro del paese, sarà il teatro di questa commemorazione, che coinvolgerà la comunità locale.

Venerdì 10 aprile, alle ore 21, la chiesa parrocchiale di Ferrere ospiterà un evento commemorativo per celebrare il centenario dei grandi lavori di ristrutturazione dell’edificio. L’appuntamento mira a onorare l’impegno della comunità locale nel recupero del proprio centro spirituale. L’iniziativa si concentrerà sulle vicende che hanno permesso l’esecuzione degli interventi edilizi all’alba del Novecento. Tale operazione è stata portata a termine nonostante le criticità e le fatiche che caratterizzavano quel periodo storico. La serata sarà guidata dai contenuti del libro intitolato Ferrere, la sua gente, la sua chiesa, opera di Rosangela Molino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrere: tra teatro e memoria il secolo della chiesa parrocchiale

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