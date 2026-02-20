Addio ad Angela Luce morta a 87 anni per grave insufficienza cardiaca la diva partenopea del teatro popolare e della musica

Angela Luce, famosa attrice e cantante napoletana, è venuta a mancare a 87 anni a causa di un’insufficienza cardiaca. La causa principale è stata una grave crisi cardiaca, che si è aggravata con problemi ai reni e alle vie respiratorie. La sua carriera si è sviluppata tra teatro e musica, portando in scena personaggi e canzoni della tradizione partenopea. La sua scomparsa rappresenta un grande vuoto nel mondo dello spettacolo napoletano, dove era considerata una vera icona. La sua passione per la cultura partenopea resterà nella memoria di molti.

