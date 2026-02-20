Addio ad Angela Luce morta a 87 anni per grave insufficienza cardiaca la diva partenopea del teatro popolare e della musica

Da ilgiornaleditalia.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Angela Luce, famosa attrice e cantante napoletana, è venuta a mancare a 87 anni a causa di un’insufficienza cardiaca. La causa principale è stata una grave crisi cardiaca, che si è aggravata con problemi ai reni e alle vie respiratorie. La sua carriera si è sviluppata tra teatro e musica, portando in scena personaggi e canzoni della tradizione partenopea. La sua scomparsa rappresenta un grande vuoto nel mondo dello spettacolo napoletano, dove era considerata una vera icona. La sua passione per la cultura partenopea resterà nella memoria di molti.

Addio ad Angela Luce, diva della canzone napoletana e del teatro: si è spenta a 87 anni per insufficienza cardiaca aggravata da problemi renali e respiratori Angela Luce, attrice e cantante napoletana, è morta oggi a 87 anni per una grave insufficienza cardiaca, aggravata da problemi renali e.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

addio ad angela luce morta a 87 anni per grave insufficienza cardiaca la diva partenopea del teatro popolare e della musica
© Ilgiornaleditalia.it - Addio ad Angela Luce, morta a 87 anni per grave insufficienza cardiaca la "diva partenopea" del teatro popolare e della musica

Leggi anche: Angela Luce morta a 87 anni, addio alla voce di Napoli

Leggi anche: Addio alla voce di Napoli: è morta Angela Luce, l’attrice e cantante napoletana aveva 87 anni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Morta Angela Luce, addio all'attrice e cantante napoletana; Addio all’attrice Angela Luce, voce e volto di Napoli; Dissesto in Costiera Amalfitana, Vietri (FdI): 'Responsabilit evidente della Regione, Piero De Luca chieda conto al padre'; Eric Dane morto 10 mesi dopo la diagnosi di Sla, il Mark Sloan di Grey's Anatomy lascia la moglie e due figlie.

addio ad angela luceAddio ad Angela Luce, icona della canzone napoletana e del teatroTanti anche i ruoli ricoperti nel cinema, diretta da Pasolini, Visconti, Zeffirelli. David di Donatello per L'amore molesto di Mario Martone ... rainews.it

addio ad angela luceAddio ad Angela Luce, icona di Napoli tra cinema e canzoneSi è spenta Angela Luce, figura iconica del cinema, del teatro e della musica napoletana. L'attrice e cantante, nota per il suo profondo legame con la cultura partenopea, ha concluso una carriera ... it.blastingnews.com