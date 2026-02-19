Addio a Vincenzo D’Agostino la città di Napoli saluta il celebre paroliere della musica partenopea

Vincenzo D’Agostino è morto, e Napoli piange il suo paroliere più amato. La causa del decesso resta ancora sconosciuta, ma la sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra musicisti e fan. Durante i funerali, amici e colleghi hanno ricordato le sue parole che hanno dato vita a successi come “Qualcosa di Napoli”. Il suo talento ha segnato la musica partenopea, contribuendo a creare canzoni che restano nel cuore della città. La sua assenza si farà sentire nelle prossime serate musicali in piazza.

Lacrime e commozione ai funerali di Vincenzo D’Agostino, storico paroliere di Gigi D’Alessio e punto di riferimento per numerosi artisti della scena musicale napoletana. L’autore, firma di tante canzoni partenopee di successo, si è spento due giorni fa all’età di 64 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo di piazza Ottocalli, a Napoli. A rendergli omaggio c’erano molti volti noti della musica: da Franco Ricciardi ad Andrea Sannino, fino a Gigi Finizio e Gianni Fiorellino. Proprio Fiorellino, legato a D’Agostino anche da un rapporto familiare essendo marito della figlia Melania, ha vissuto il dolore in prima persona. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

