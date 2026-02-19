Addio a Vincenzo D’Agostino la città di Napoli saluta il celebre paroliere della musica partenopea
Vincenzo D’Agostino è morto, e Napoli piange il suo paroliere più amato. La causa del decesso resta ancora sconosciuta, ma la sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra musicisti e fan. Durante i funerali, amici e colleghi hanno ricordato le sue parole che hanno dato vita a successi come “Qualcosa di Napoli”. Il suo talento ha segnato la musica partenopea, contribuendo a creare canzoni che restano nel cuore della città. La sua assenza si farà sentire nelle prossime serate musicali in piazza.
Lacrime e commozione ai funerali di Vincenzo D’Agostino, storico paroliere di Gigi D’Alessio e punto di riferimento per numerosi artisti della scena musicale napoletana. L’autore, firma di tante canzoni partenopee di successo, si è spento due giorni fa all’età di 64 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo di piazza Ottocalli, a Napoli. A rendergli omaggio c’erano molti volti noti della musica: da Franco Ricciardi ad Andrea Sannino, fino a Gigi Finizio e Gianni Fiorellino. Proprio Fiorellino, legato a D’Agostino anche da un rapporto familiare essendo marito della figlia Melania, ha vissuto il dolore in prima persona. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Gigi D’Alessio, l’addio più difficile: è morto Vincenzo D’Agostino. Chi era il “paroliere di Napoli”Vincenzo D’Agostino, noto paroliere napoletano, è morto a 64 anni a causa di una grave malattia.
Addio a Vincenzo D’Agostino, il paroliere di Gigi D’AlessioVincenzo D’Agostino è morto a 64 anni per complicazioni legate a una malattia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Addio a Vincenzo D’Agostino, autore di canzoni di Sanremo e star della musica napoletana; Gigi D’Alessio, l’addio più difficile: è morto Vincenzo D’Agostino. Chi era il paroliere di Napoli; Addio a Vincenzo D’Agostino, morto il celebre paroliere della musica napoletana; Addio a Vincenzo D’Agostino, il paroliere di Gigi D’Alessio.
Chi era Vincenzo D’Agostino, paroliere di Sal Da Vinci e autore di oltre 3.600 braniAddio a Vincenzo D'Agostino, autore dei più grandi successi della musica neomelodica. Il paroliere, infatti, ha scritto brani come Mon amour di Gigi D'Alessio o Rossetto e caffè di Sal Da Vinci. D ... ildigitale.it
Nun ne nasceneno cchiù comme tte. Folla a Napoli per l’addio a Vincenzo D’AgostinoA 64 anni (ne avrebbe compiuti 65 il 15 settembre), D’Agostino lascia un grande vuoto e un’ampia eredità artistica: una carriera quarantennale costellata da oltre 3.600 brani e 20 milioni di dischi ... internapoli.it
"Nun ne nasceneno cchiù comme tte". Folla a Napoli per l'addio a Vincenzo D'Agostino https://nap.li/EYyR facebook
È morto Vincenzo D’Agostino: addio allo storico paroliere della canzone napoletana #gigid'alessio x.com