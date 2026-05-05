Cane precipita nella vasca del depuratore salvato dai Vigili del Fuoco

Nella serata di lunedì quattro maggio a Zocca, un cane di grossa taglia è caduto nella vasca di un depuratore. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per recuperare l’animale, mettendo in atto le operazioni di salvataggio. L’intervento si è concluso con successo e il cane è stato messo in salvo. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto.

Attimi di forte apprensione si sono vissuti nella serata di lunedì quattro maggio a Zocca, dove un cane di grossa taglia è stato protagonista di una pericolosa disavventura a lieto fine. La richiesta di soccorso è scattata intorno alle 20.45, facendo convogliare d'urgenza in via Bondigli una.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Cane rimane incastrato in un tubo: salvato dai vigili del fuocoEra finito all’interno di un condotto di drenaggio del diametro di circa 40 centimetri. Cane cade in un fosso a Bagheria, salvato dai Vigili del FuocoABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento nella zona di Monte Consona Un intervento di soccorso si è reso necessario a Bagheria, nella zona di Monte... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cane precipita nella vasca del depuratore, salvato dai Vigili del Fuoco; Cane cade in un fosso, salvato dai vigili del fuoco; Cane cade in un fosso a Bagheria, salvato dai Vigili del Fuoco. Le foto; Cane precipita in un fosso: il salvataggio a Bagheria. Zocca, cane precipita nella vasca del depuratore: salvato dai vigili del fuocoLa Provincia: L animale, visibilmente provato e leggermente ferito, è stato riportato in superficie e immediatamente consegnato al proprietario, presente sul posto ... lapressa.it Torre Mondovì, cane incastrato in una grotta: tratto in salvo dai Vigili del fuocoAl lavoro dalle 12.30 le squadre dei Vigili del Fuoco con il supporto del nucleo SAF di Cuneo sono riusciti a portarlo in salvo in serata ... targatocn.it Da oltre due ore i Vigili del Fuoco di Lodi sono impegnati nello spegnimento di un incendio a un autotreno all'altezza di Lodi Vecchio, nel Lodigiano, che trasportava solfuro di sodio idratato, un sale altamente corrosivo e che libera acido solfidrico, un gas to - facebook.com facebook #Caserta, dalle 11 intervento dei #vigilidelfuoco a San Felice a Cancello per il crollo del solaio in una palazzina in ristrutturazione: soccorso dalle squadre #USAR uno dei 3 uomini coinvolti, bloccato sotto le macerie. Tutti trasportati in ospedale, concluse le op x.com