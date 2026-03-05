Cane rimane incastrato in un tubo | salvato dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio di ieri, una squadra dei vigili del fuoco di Grosseto è intervenuta in una tenuta agricola a Monte Antico, nel Comune di Civitella Paganico, per recuperare un cane rimasto incastrato in un tubo di raccolta delle acque piovane. I pompieri hanno lavorato per estrarre l’animale senza ferirlo e consegnarlo ai proprietari. L’intervento si è concluso con successo e senza incidenti.

Era finito all’interno di un condotto di drenaggio del diametro di circa 40 centimetri. Intervento lungo e complicato per liberarlo L’animale, un labrador di nome Nina, risultava disperso dalle 11della mattina. Per cause accidentali era entrato all’interno del condotto di drenaggio del diametro di circa 40 centimetri, lungo complessivamente circa 50-60 metri e posizionato in pendenza lungo un vigneto. Il cane si trovava circa 6 metri dal punto di ingresso, posizione rilevata grazie ad una telecamera in dotazione alla squadra. È stato quindi praticato un primo scavo a circa 6 metri dall’ingresso del tubo, ma l’animale, impaurito, tendeva a scivolare verso la parte più bassa del vigneto, complice la pendenza della tubazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

