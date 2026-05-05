Cane legato su balcone e maltrattato denunciato proprietario

Le guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia hanno concluso le indagini inviate dalla Procura di Genova riguardo a un husky legato su un balcone e maltrattato. Il cane era stato sequestrato il mese scorso e sono stati esaminati sia le sue condizioni di salute che i documenti relativi alla sua custodia. Il proprietario dell’animale è stato denunciato in relazione a questa vicenda.

Le guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia hanno depositato l'esito delle indagini, delegate dalla Procura di Genova, con riferimento alle condizioni di salute e documentali di un husky, che le guardie stesse avevano sequestrato lo scorso mese.Il cane, che era stato segnalato da più.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Cane maltrattato a Montella, denunciato il proprietarioI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Bagnoli Irpino (AV), in sinergia con la linea territoriale e con l’ASL competente, a seguito di... Montella (AV): cane maltrattato, denunciato il proprietario dai CarabinieriMontella (AV): denunciato il proprietario per maltrattamento di un cane dopo l’intervento dei Carabinieri. Una raccolta di contenuti Milano, cane detenuto su un balcone salvato dalle Guardie Zoofile OIPA: proprietari denunciatiUn cane di grossa taglia detenuto su un piccolo balcone, in condizioni inadeguate e incompatibili con il suo benessere, è stato messo in salvo dalle Guardie Zoofile dell'OIPA di Milano, intervenute a ... ticinonotizie.it Cane viene lasciato solo su un balcone cade e muore: il proprietario condannato a una multa da 5mila euroUna sentenza destinata a far discutere arriva dal Tribunale di Lecce, che ha affrontato un caso di grave incuria nei confronti di un animale domestico, culminato in una condanna significativa. Un cane ... ilfattoquotidiano.it