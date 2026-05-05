Cane legato su balcone e maltrattato denunciato proprietario

Da genovatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia hanno concluso le indagini inviate dalla Procura di Genova riguardo a un husky legato su un balcone e maltrattato. Il cane era stato sequestrato il mese scorso e sono stati esaminati sia le sue condizioni di salute che i documenti relativi alla sua custodia. Il proprietario dell’animale è stato denunciato in relazione a questa vicenda.

Le guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia hanno depositato l'esito delle indagini, delegate dalla Procura di Genova, con riferimento alle condizioni di salute e documentali di un husky, che le guardie stesse avevano sequestrato lo scorso mese.Il cane, che era stato segnalato da più.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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