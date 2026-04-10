Cane maltrattato a Montella denunciato il proprietario

Durante un controllo nel territorio di Montella, i Carabinieri Forestali di Bagnoli Irpino, insieme alla ASL locale, hanno trovato un cane meticcio con evidenti segni di maltrattamento. L’animale è stato trovato in via San Francesco e sono stati avviati i procedimenti per la denuncia del proprietario. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle condizioni specifiche del cane o alle eventuali azioni successive.

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Bagnoli Irpino (AV), in sinergia con la linea territoriale e con l’ASL competente, a seguito di controllo del territorio, rinvenivano alla via San Francesco in agro del comune di Montella (AV), un cane di razza meticcia che mostrava palesi e profonde. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Cane maltrattato, nessun colpevole: "Reato prescritto"E’ passato troppo tempo da quando il reato contestato sarebbe stato commesso tanto che si è prescritto. Montella, l'ospedale di comunità resta in bilico: «Occorre chiarire chi è il proprietario dell'immobile»Avellino, 11 marzo 2026 - A margine della conferenza stampa sul glaucoma, il direttore generale dell'Asl Avellino, Maria Concetta Conte, è tornata...