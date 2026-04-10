Montella AV | cane maltrattato denunciato il proprietario dai Carabinieri

A Montella, nel territorio dell'Avellinese, i Carabinieri hanno denunciato il proprietario di un cane dopo aver scoperto che l’animale era stato vittima di maltrattamenti. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto a seguito di segnalazioni e controlli sul territorio. La persona coinvolta è stata formalmente accusata di aver causato sofferenza all’animale, e ora dovrà rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria.

Montella (AV): denunciato il proprietario per maltrattamento di un cane dopo l’intervento dei Carabinieri.. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Bagnoli Irpino (AV), in sinergia con la linea territoriale e con l’ASL competente, a seguito di controllo del territorio, rinvenivano alla via San Francesco in agro del comune di Montella (AV), un cane di razza meticcia che mostrava palesi e profonde ferite alla gola, lungo la colonna vertebrale e sulla coda segno di evidente maltrattamento. Pertanto i militari procedevano a contattare i medici dell’ASL competente di Montella – servizio veterinario. I medici dell’ASL, giunti sul posto, confermavano il maltrattamento subito dall’animale e appuravano, inoltre, che lo stesso era stato sottoposto a conchectomia bilaterale, ovvero al taglio di entrambe le orecchie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Montella (AV): cane maltrattato, denunciato il proprietario dai Carabinieri Cane maltrattato a Montella, denunciato il proprietarioI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Bagnoli Irpino (AV), in sinergia con la linea territoriale e con l’ASL competente, a seguito di... Alta Irpinia (AV) – Truffe online e raggiri informatici: sei persone denunciate dai Carabinieri della Compagnia di MontellaTruffe online e telefoniche in Alta Irpinia: sei denunciati dai Carabinieri tra Montella e Montemarano per raggiri sentimentali e ai centri scommesse.