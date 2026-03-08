Campobasso-Arezzo lunedì 09 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Tanti gol in vista al Molinari – Nuovo Romagnoli

Lunedì 9 marzo 2026 alle ore 20:30 si gioca la partita tra Campobasso e Arezzo, con le formazioni e le quote già disponibili. La sfida si svolge al “Molinari – Nuovo Romagnoli” e si prevede una partita ricca di gol. L’Arezzo, attualmente primo in classifica, deve ottenere un risultato positivo per conservare il vantaggio sull’Ascoli, mentre il Campobasso cerca punti per risalire in classifica.

Un punto nelle ultime 2 partite e il campionato si riapre con l’Arezzo capolista costretto quest’oggi a fare punti sul campo del Campobasso di Zauri per mantenere intatto il vantaggio sull’Ascoli. I molisani vengono da 3 vittorie consecutive e sono attualmente quinti in classifica assieme a quella Ternana che ha fatto il colpaccio al comunale mercoledì scorso e alla Juventus Next Gen.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Campobasso-Arezzo (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol in vista al “Molinari – Nuovo Romagnoli” Campobasso-Arezzo (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiUn punto nelle ultime 2 partite e il campionato si riapre con l’Arezzo capolista costretto quest’oggi a fare punti sul campo del Campobasso di Zauri... Vis Pesaro-Campobasso (lunedì 16 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Gol in vista al BenelliEntrambe in lotta per un posto nei playoff Vis Pesaro e Campobasso si affrontano in questo posticipo del 27esimo turno di Serie C girone B. Approfondimenti e contenuti su Campobasso Arezzo lunedì 09 marzo 2026.... Temi più discussi: Arezzo senza tifosi nel momento clou della stagione. Vietate le prossime tre trasferte; Tentativo di aggressione ai ravennati. Probabile divieto per la trasferta di Campobasso; Dai Arezzo, se non ora quando? Battere il Campobasso per ripartire verso la B; Campobasso-Arezzo streaming gratis: dove vedere la diretta tv live. Dai Arezzo, se non ora quando? Battere il Campobasso per ripartire verso la BQuesto non è un lunedì come tutti gli altri. Per l’Arezzo rischia di essere un passaggio chiave, forse uno degli snodi più delicati di questo finale di stagione. Alle 20.30 gli amaranto scendono in ca ... corrierediarezzo.it Arezzo, allenamento a porte chiuse. A Campobasso trasferta crucialeGli amaranto al lavoro a Rigutino. Lunedì prossimo la partita in Molise senza tifosi al seguito, bloccati dal divieto dell'Osservatorio. De Col squalificato due giornate ... arezzonotizie.it -1 al match tra il Campobasso e la capolista Arezzo. Oggi pomeriggio ne parleremo a partire dalle 18 con studio stadio post! TRSP Campobasso Football Club #trsp #studiostadio #canale99 #campobasso #seriec - facebook.com facebook Serie C girone B: vincono Gubbio e Campobasso, pari tra Arezzo e Ravenna. I risultati finali e la classifica aggiornata x.com