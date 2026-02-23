Campobasso rimonta e batte la Juventus Next Gen | 2-1 al Molinari

Il Campobasso ha vinto contro la Juventus Next Gen, grazie a una rimonta decisa. La causa è la determinazione dei padroni di casa, che hanno recuperato lo svantaggio iniziale e hanno segnato due reti. La partita si è giocata al Molinari, dove il pubblico ha visto una squadra più aggressiva e concentrata. La vittoria permette al Campobasso di salire al quarto posto in classifica, confermando la sua crescita stagionale.

Il Campobasso batte la Juventus Next Gen e si issa al quarto posto in classifica. La squadra molisana ha vinto in casa al Molinari con un netto 2-1, dimostrando grinta e determinazione. La vittoria arriva grazie alle reti di Agazzi e Cristallo, che hanno ribaltato il risultato dopo il gol iniziale degli ospiti. La partita è stata intensa fin dall’inizio, con i Lupi che hanno sfiorato il vantaggio in più occasioni. Tuttavia, è stata la Juventus Next Gen a passare in vantaggio al 27? minuto con Deme, approfittando di una difesa immobile sugli sviluppi di un corner. Prima dell’intervallo, i bianconeri sono rimasti in dieci per l’espulsione di Gunduz, ammonito due volte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

