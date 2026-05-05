A Campobasso, un compattatore si è ribaltato, causando la distruzione di nove auto parcheggiate nelle vicinanze e lasciando una persona ferita. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla dinamica dell’accaduto e sulle responsabilità di chi dovrà coprire i danni alle vetture danneggiate. Sono in corso verifiche per capire come un mezzo di piccole dimensioni abbia potuto provocare un danno così esteso.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un piccolo mezzo a schiacciare nove auto?. Chi dovrà risarcire i proprietari delle vetture distrutte?. Perché il compattatore ha perso l'equilibrio in via Firenze?. Quali misure adotteranno le autorità per la sicurezza dei mezzi?.? In Breve Incidente avvenuto in via Firenze alle 4:30 del 5 maggio 2026.. Nove autovetture parcheggiate sono state danneggiate dal ribaltamento del mezzo.. L'autista ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Campobasso.. La Polizia di Stato ha gestito la viabilità in via Firenze per diverse ore.. Un mini compattatore per la raccolta della carta si è ribaltato in via Firenze a Campobasso poco dopo le 4,30 di questa mattina, coinvolgendo nove auto parcheggiate e ferendo il conducente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso, compattatore si ribalta: 9 auto schiacciate e un ferito

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Temi più discussi: Mini compattatore si ribalta e danneggia le auto in sosta, conducente in ospedale; Mezzo della raccolta differenziata si ribalta in strada. Coinvolte nove auto parcheggiate; Camion si ribalta e danneggia 9 auto, incidente nella notte a Campobasso; Camion della raccolta differenziata si ribalta e colpisce auto in sosta, intervento dei Vigili del fuoco.

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