Incidente a Minori auto urta un muro e si ribalta | ferito un anziano

Questa mattina a Minori si è verificato un incidente lungo la “Via delle portatrici di limoni” in cui un’auto, una Fiat Panda, ha urtato un muro e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso un uomo di una certa età rimasto ferito. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di rimozione del veicolo.

Paura, questa mattina, a Minori, dove un'auto (Fiat Panda) ha urtato un muro e poi si è ribaltata lungo la nota "Via delle portatrici di limoni". Alla guida c'era un anziano, che è stato soccorso dai vigili del fuoco e poi affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno condotto al pronto soccorso di Castiglione di Ravello per gli accertamenti del caso. Non avrebbe riportato gravi ferite.

