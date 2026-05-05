A Campobasso si tiene una mostra dedicata alle donne imprenditrici del Made in Italy, con l’obiettivo di mettere in mostra le loro storie e i settori in cui operano. L’esposizione presenta cento donne che hanno avviato attività in diversi ambiti industriali, evidenziando come siano riuscite a superare le barriere del territorio molisano. L’evento si inserisce nella celebrazione delle donne e delle loro imprese.

? Cosa scoprirai Quali settori industriali guidano il successo delle cento imprenditrici esposte?. Come hanno fatto le donne a superare i limiti del territorio molisano?. Perché il dato del 27% cambia la visione economica della regione?. Chi sono le figure che collegano il passato al futuro produttivo?.? In Breve Mostra aperta a Campobasso dal 5 al 20 maggio 2025.. Oltre il 27% delle imprese in Molise è gestito da donne.. Partecipano Sandra Palombo, Valentina Picca Bianchi e Margherita Battisti.. Percorso espositivo illustra settori dall'aerospazio all'industria dell'acciaio.. La mostra itinerante Made in Italy impresa al femminile arriva a Campobasso questo 5 maggio, portando in Molise le storie di oltre 100 donne che guidano il settore produttivo nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso celebra le donne: arriva la mostra sul Made in Italy

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